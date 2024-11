PF faz operação contra grupo que movimentou R$ 8 milhões em esquema de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal realiza uma operação contra a lavagem de dinheiro em diferentes estados do Brasil. A ação envolve 16 mandados de prisão preventiva e 41 mandados de busca e apreensão. A organização criminosa é liderada por um grupo chinês com participação brasileira. Nos últimos cinco anos, foram movimentados R$ 8 bilhões de reais, R$ 800 milhões apenas no ano passado.