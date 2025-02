71 bolivianos, incluindo homens, mulheres e crianças, foram resgatados de cárcere privado em Mato Grosso do Sul. A polícia chegou até o local após uma denúncia feita pelos próprios imigrantes. O grupo entrou no Brasil pela cidade de Corumbá, na fronteira, com destino final em São Paulo, atraídos por promessas de empregos.