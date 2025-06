Piloto de balão que pegou fogo e matou oito pessoas diz que extintor não funcionou

Em Praia Grande, Santa Catarina, um balão de passeio pegou fogo e caiu, resultando na morte de oito pessoas. O incêndio, que teria começado em um maçarico no cesto, levou o piloto a instruir os passageiros a pularem. O piloto afirmou que o extintor não funcionou, e 12 pessoas conseguiram saltar antes da queda. As vítimas foram identificadas, incluindo moradores de diferentes regiões. A Polícia Civil está investigando as causas e a validade dos equipamentos. A empresa responsável suspendeu suas operações. "O fogo veio e não tivemos opção a não ser pular", relatou um sobrevivente. Investigações sobre regulamentações de balonismo estão em curso.



