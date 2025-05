PM investiga agentes que não impediram sargento de matar esposa em clínica em Santos

Em Santos, o sargento da Polícia Militar, Samir Nascimento Rodrigues, matou a ex-companheira, Amanda Fernandes, e feriu a filha de 10 anos dentro de uma clínica de estética. Quatro PMs, que chegaram ao local antes do incidente, são investigados por não impedir o crime e por terem sido possivelmente enganados por Samir. Testemunhas afirmam que Amanda estava viva na chegada dos policiais e tentou se proteger se trancando em uma sala. Durante a conversa com Samir, ele teria alegado não estar armado. Samir está preso no presídio militar Romão Gomes, em São Paulo



