Pneu gigante de Monster Truck se solta durante apresentação e destrói carros nos EUA

Uma apresentação de Monster Truck no estado de Washington, nos EUA, teve um incidente quando a roda da frente se soltou durante uma performance. A roda quicou até o estacionamento ao lado do evento e destruiu um dos carros estacionados. O público presente ficou em choque com a situação. Não houve registro de feridos neste caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!