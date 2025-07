Polícia afasta agentes flagrados agredindo casal em Valinhos (SP)

Dois policiais militares foram afastados das ruas após serem flagrados agredindo um casal em Valinhos, no interior de São Paulo . A viatura da polícia militar chegou à casa do casal, onde os policiais desceram e iniciaram agressões físicas contra o morador e uma moradora, na presença da criança de cinco anos do casal. A confusão teve início quando a avó da criança chamou a polícia após discutir com a mãe do menino. Apesar do boletim de ocorrência indicar o uso de "força moderada", as imagens gravadas contradizem essa versão. A Corregedoria da PM tomou a decisão de afastamento com base nos vídeos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!