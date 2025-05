Polícia ainda tenta identificar bandidos que mataram jovem de 15 anos em São Paulo

O corpo de Lucas Teles Santana, de 15 anos, foi enterrado em São Paulo após ser assassinado durante um assalto. O crime ocorreu quando ele e o primo foram abordados por dois homens em uma moto. Após deixar cair o celular no chão, Lucas foi baleado. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimentos. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso está sob investigação do DEIC para identificar os suspeitos envolvidos no crime. A forte comoção no sepultamento mostrou o quanto Lucas era querido por familiares e amigos. Seu avô, que criou Lucas, destacou que ele era um menino carinhoso e companheiro. "Era meu companheiro. Braço direito do avô", lamentou. A polícia continua as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os autores do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!