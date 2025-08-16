Polícia apreende 15 carros de luxo em São Paulo por venda irregular

A polícia de São Paulo apreendeu 15 carros de luxo em uma loja de revenda. Os responsáveis pelo estabelecimento vendiam os veículos sem repassar os valores aos proprietários originais. A justiça ordenou o bloqueio de contas e bens dos investigados e investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.



