Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Polícia apreende 15 carros de luxo em São Paulo por venda irregular

Esquema envolvia venda de veículos sem repasse aos donos originais

Fala Brasil|Do R7

A polícia de São Paulo apreendeu 15 carros de luxo em uma loja de revenda. Os responsáveis pelo estabelecimento vendiam os veículos sem repassar os valores aos proprietários originais. A justiça ordenou o bloqueio de contas e bens dos investigados e investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Carros
  • Justiça
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.