Polícia apreende quadro de Claude Monet em operação contra quadrilha no interior paulista

Durante uma operação da Polícia Civil no interior de São Paulo , um quadro possivelmente atribuído ao pintor impressionista Claude Monet foi apreendido. A ação mirou uma quadrilha especializada em roubo e receptação de artigos de luxo. A obra, que ainda será periciada para confirmar sua autenticidade, tem valor estimado entre 70 e 600 milhões de reais. Além do quadro, foram apreendidos mais de 160 relógios de luxo, pedras semipreciosas, bolsas de grife e dinheiro em espécie. As buscas continuam para deter mais integrantes do grupo criminoso.



