Polícia argentina realiza operação em escritório de agência ligada a irmã de Milei

A polícia argentina conduziu operações como parte de uma investigação sobre suspeitas de corrupção envolvendo Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei. As ações ocorreram nos escritórios da Agência Nacional de Deficiência e em uma empresa farmacêutica localizados em Buenos Aires. Karina Milei, que ocupa o cargo de secretária-geral da presidência, enfrenta acusações relacionadas a um possível desconto irregular no valor pago pela agência para a aquisição de medicamentos.

Os agentes foram vistos retirando documentos e materiais dos locais investigados. A operação visa esclarecer as alegações contra Karina e apurar se houve favorecimento na transação entre a Agência Nacional de Deficiência e a empresa farmacêutica. O caso tem gerado atenção devido à proximidade familiar com o presidente argentino e ao impacto potencial nas políticas governamentais ligadas à saúde pública.

