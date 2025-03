Polícia busca criminosos envolvidos no assassinato de capitã da Marinha

Nesta quarta (12), policiais realizam operações nas ruas para localizar os responsáveis pelo assassinato da capitã de mar e guerra da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello. Os agentes buscam cumprir mandados em comunidades do complexo do Lins, onde encontraram barracas utilizadas por traficantes e estruturas com buracos nas paredes que servem como abrigo para tiroteios. O crime ocorreu em dezembro passado, enquanto a médica trabalhava em um hospital militar.



