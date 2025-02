Polícia chega a mansões de chefes do tráfico no Complexo do Alemão

Durante uma operação no Complexo do Alemão, três suspeitos morreram em confronto com a polícia. Os agentes acreditam ter encontrado as mansões dos chefes do Comando Vermelho, mas Luciano Martiniano da Silva e Fhilip da Silva Gregório conseguiram escapar. As casas de luxo, com piscina e academia, contrastam com a realidade da comunidade. A operação resultou na prisão de 13 pessoas envolvidas na lavagem de dinheiro da facção. Durante o confronto, carros incendiados e óleo na pista foram usados como barricadas. Um policial do Bope foi baleado, mas está fora de perigo após cirurgia.