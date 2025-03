Polícia Civil aguarda laudos da Polícia Científica e do IML para avançar no caso Vitória

Por meio de uma nota, a Polícia Civil declarou que todos os procedimentos relacionados ao caso Vitória, incluindo o depoimento de Maicol, único suspeito preso, ocorreram dentro do processo penal. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações continuam na delegacia de Cajamar (SP), e o próximo passo é a Polícia Civil concluir o inquérito. A Polícia Civil aguarda agora os laudos da Polícia Científica e do IML para avançar no caso. Maicol pode ter sua prisão temporária prorrogada ou convertida em preventiva.



