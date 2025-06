Polícia combate 'adegas do crime' e apreende drogas em bailes funk de São Paulo

A Polícia Civil, com apoio da Guarda Civil Metropolitana, realizou uma operação para combater as adegas que vendem drogas e bebidas nos bailes funk em São Paulo e região metropolitana. Foram cumpridos mandados de busca em três adegas suspeitas, e um casal foi preso com maconha, cocaína e outras drogas. Além disso, uma arma foi apreendida. Mais de 22 mil reclamações de barulho dos bailes foram registradas desde janeiro na capital. A polícia investiga a procedência das bebidas apreendidas e a possível receptação de produtos roubados para desarticular a estrutura criminosa.



