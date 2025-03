Polícia conclui que Gene Hackman e esposa morreram em dias diferentes e por causas distintas

A polícia dos Estados Unidos concluiu que o ator Gene Hackmann e a mulher Betsy Arakawa morrera em dias diferentes e por razões distintas. Ela foi a primeira a morrer por complicações de uma síndrome pulmonar rara. Com Mal de Alzheimer em estado avançado, Hackman ficou sem assistência e morreu uma semana depois. Cachorro do casal foi o último a perder a vida, por não ter quem o alimentasse.



