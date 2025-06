Polícia conclui que marido foi mentor e sogra executora da morte de professora de pilates

O inquérito policial sobre o assassinato da professora de pilates Larissa Rodrigues, em Ribeirão Preto (SP), concluiu que a sogra da vítima Elizabete Arrabaça executou o crime a mando do filho Luiz Garnica, marido de Larissa. Ambos estão presos. Documentos mostram que o crime foi motivado por interesses financeiros. Larissa foi encontrada morta em março, e exames confirmaram envenenamento por chumbinho. Investigações também ligam a morte de Natália Garnica, filha de Elizabete e irmã de Luiz, a veneno semelhante, fortalecendo as suspeitas sobre a série de crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!