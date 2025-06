Polícia conclui que mulher provocou morte da família em Belo Horizonte por crise emocional

A polícia finalizou o inquérito sobre as mortes de uma avó, mãe e filha em Belo Horizonte. Daniela Teixeira, a mãe, foi responsabilizada pelo crime, motivado por uma crise emocional agravada pelo cuidado com sua filha gravemente doente. As vítimas morreram asfixiadas por monóxido de carbono, proveniente de carvão queimado. Os corpos em decomposição foram encontrados em 9 de maio, mas as mortes ocorreram três dias antes. Quatro cachorros da família também foram encontrados mortos. A polícia confirmou que não houve a participação de outras pessoas.



