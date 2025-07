Polícia cumpre mandados contra PMs da Rota envolvidos na morte de investigador da Polícia Civil

A polícia cumpre mandados de busca e apreensão contra o sargento Marcos Augusto e o soldado Robson Santos, policiais da Rota envolvidos na morte de um investigador da Polícia Civil durante uma operação em São Paulo. O caso ocorreu em 11 de julho, quando os agentes confundiram o investigador com um suspeito de latrocínio e dispararam contra ele. A vítima, Rafael, foi atingida no abdômen. Ele chegou a ser socorrido e permaneceu hospitalizado por cinco dias, mas não resistiu. Marcos e Robson foram afastados por 90 dias enquanto aguardam o desdobramento das investigações.



