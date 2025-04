Polícia de São Paulo apreende carro de luxo usado como viatura falsa

A polícia de São Paulo apreendeu um carro de luxo que era usado como viatura falsa. O veículo, equipado com sinais luminosos e sirene, foi encontrado com uma arma falsa dentro. O dono do carro, um advogado, foi preso em flagrante. O material que imitava características de viaturas foi removido do carro após a apreensão.



