Polícia de São Paulo busca geóloga gaúcha desaparecida

A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento da geóloga Priscilla Schmidt, que não é vista desde 8 de agosto. Natural do Rio Grande do Sul e residente na Nova Zelândia para cursar doutorado, ela estava em visita ao Brasil desde julho. A última comunicação com sua família ocorreu no início de agosto.

Priscilla, de 40 anos, tem laços familiares em Estrela (RS). Antes de se mudar para a Nova Zelândia em 2017, ela foi reconhecida como garota verão e soberana da cidade aos 18 anos. Após seu sumiço ser notado pela falta de contato com os parentes, um boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades locais.