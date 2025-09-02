Polícia de São Paulo busca geóloga gaúcha desaparecida
Geóloga Priscilla Schmidt está desaparecida desde 8 de agosto
A polícia de São Paulo investiga o desaparecimento da geóloga Priscilla Schmidt, que não é vista desde 8 de agosto. Natural do Rio Grande do Sul e residente na Nova Zelândia para cursar doutorado, ela estava em visita ao Brasil desde julho. A última comunicação com sua família ocorreu no início de agosto.
Priscilla, de 40 anos, tem laços familiares em Estrela (RS). Antes de se mudar para a Nova Zelândia em 2017, ela foi reconhecida como garota verão e soberana da cidade aos 18 anos. Após seu sumiço ser notado pela falta de contato com os parentes, um boletim de ocorrência foi registrado pelas autoridades locais.
Até o momento, a investigação não encontrou pistas sobre o paradeiro da geóloga.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas