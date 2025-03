Polícia de São Paulo descobre hospital clandestino que tratava criminosos

A polícia descobriu uma clínica clandestina onde criminosos do PCC eram atendidos, caso fossem feridos em confrontos. Estudantes de medicina eram pagos para fazer as consultas e até as cirurgias. A polícia recebeu uma denúncia sobre uma casa. Vizinhos relataram barulhos estranhos, luzes acesas a noite toda e gritos de dor. Quando os policiais entraram no local, encontraram o suspeito ferido, na farmácia, sendo submetido a uma cirurgia, realizada por um estudante de medicina.



