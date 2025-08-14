Polícia de São Paulo realiza operação contra quadrilha de roubos

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos a residências, nesta quinta (14). Três pessoas foram levadas à delegacia. Ferramentas como uma chave de fenda, usadas para arrombar portas, foram apreendidas. Entre os itens apreendidos, uma bolsa avaliada em R$ 20 mil será devolvida à proprietária que registrou boletim de ocorrência. Roupas e um tênis utilizados na ocasião do crime também foram recolhidos pela polícia.



