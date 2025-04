Polícia de SP desarticula quadrilha responsável por movimentar R$ 3 milhões em três meses

Fraudes em transferências bancárias estão sendo investigadas por polícias de 13 estados brasileiros. A quadrilha movimentou mais de R$ 3 milhões em três meses. Em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo , a delegacia local auxilia na execução de 50 mandados de busca e apreensão. Uma mulher foi detida como intermediadora no esquema. De acordo com o delegado, ela também usava sua conta corrente para lavar o dinheiro. A investigação começou após uma empresária ter meio milhão subtraído.



