Polícia de SP investiga assassinato de dono de construtora

A polícia investiga o assassinato de Francisco Filippo, empresário da construção civil, morto em sua casa num bairro de São Paulo . Criminosos entraram na residência e o encontraram na sala, onde aguardava a esposa e o filho. Ele foi baleado, mesmo sem mostrar sinais de reação. Joias da esposa foram levadas. Os assaltantes fugiram em um carro, que foi abandonado nas proximidades. Pedestres e seguranças notaram comportamento suspeito do carro, levando a polícia até o local do crime. O imóvel passou por perícia, e imagens de segurança são analisadas.



