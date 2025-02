Polícia de SP prende três suspeitos de roubo a casal

A polícia prendeu três dos quatro criminosos que assaltaram um casal dentro de um carro na zona leste de São Paulo. O grupo foi visto agindo em plena luz do dia, segundo câmeras de segurança. Após semanas de investigação, os policiais cumpriram mandados de prisão. Um suspeito foi preso na casa da namorada, outro na residência da avó, e o terceiro, um menor, já tinha passagem pela Fundação Casa. A polícia está em busca do quarto integrante e tenta ligar o grupo a outros crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!