Polícia desarticula quadrilha e prende influenciadores por venda de anabolizantes

A polícia desarticulou uma quadrilha que comercializava anabolizantes ilegais, movimentando R$ 25 milhões em cinco anos. Os produtos eram fabricados em condições precárias, com insumos de países como China e Paraguai, vendidos pela internet. Influenciadores, como Jorlan Vieira, promoviam as substâncias. Em uma operação 26 pessoas foram presas, incluindo três líderes. Médicos alertam que o uso desses anabolizantes pode causar graves problemas de saúde, até embolia fatal.



