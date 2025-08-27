Logo R7.com
Polícia desarticula quadrilha que fotografava carros que saiam do motel para extorquir vítimas no RS

Detentos e hackers comandam esquema de chantagem do presídio

Quatro detentos do presídio de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, lideravam uma rede criminosa que usava hackers para acessar ilegalmente dados de veículos e pessoas. Uma mulher fotografava carros entrando e saindo de motéis em Porto Alegre e região metropolitana. As imagens eram enviadas aos detentos, que exigiam até R$ 15 mil das vítimas para não revelar supostas traições. Já foram identificadas ao menos 10 vítimas, mas a polícia acredita que há mais, devido ao receio das pessoas em denunciar.

