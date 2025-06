Polícia desarticula quadrilha que invadia contas de médicos gaúchos

Uma quadrilha foi desarticulada em São Paulo após investigações revelarem a invasão de e-mails de médicos do Rio Grande do Sul. Os criminosos acessaram o aplicativo Gov.br usando senhas para abrir contas bancárias falsas em nome das vítimas. A operação uniu as polícias de São Paulo e do Rio Grande do Sul. As vítimas, todas acima de 60 anos, usavam o mesmo provedor de e-mail. Os acusados têm histórico de atuação em diversos estados do Brasil, incluindo Pernambuco e Amazonas, e são suspeitos de estelionato, uso de documento falso e associação criminosa.



