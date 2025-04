Polícia descobre esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em São Paulo

A polícia descobriu um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em adegas na capital e no interior de São Paulo . Durante as investigações, foram apreendidas 160 garrafas, selos e substâncias líquidas usadas para adulterar whisky e vodka. A investigação começou em janeiro, após a apreensão de mais de 3 mil garrafas falsificadas. O grupo criminoso usava álcool, corante, etanol e metanol, substâncias que podem ser fatais.



