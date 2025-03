Polícia descobre esquema de venda de vale-refeição envolvendo funcionário do RH de empresa

A polícia acredita ter desbaratado um esquema de venda de vale-refeição. Muita gente acha comum vender o vale e receber o valor em dinheiro e não usar o cartão para fazer refeições ou comprar comida no mercado, mas essa prática é crime. A investigação chegou ao escritório depois de descobrir que a responsável pelo setor de recursos humanos, o RH, de uma empresa fazia parte do esquema criminoso. Ela havia aplicado um golpe na empresa em que trabalhava.



