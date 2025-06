Polícia desmantela quadrilha de roubo em Taboão da Serra, Grande SP

A polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubos em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo . Os criminosos foram detidos após renderem funcionários de uma mercearia e trancá-los em uma sala, como mostram as imagens de segurança. A operação policial foi rápida e resultou na prisão de cinco suspeitos, com apreensão de armas, celulares, um notebook, correntes e alianças. Os suspeitos devem responder por roubo qualificado, cárcere privado e associação criminosa.



