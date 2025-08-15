Polícia desmantela quadrilha que fraudava devoluções em e-commerce

A polícia de São Paulo desmantelou uma quadrilha que aplicava golpes em uma plataforma de compras online. O grupo, composto por 17 pessoas, realizava compras de celulares usando dados fraudulentos e simulava devoluções para obter ressarcimentos. A fraude era facilitada por cúmplices em empresas de transporte que ajudavam a simular até o peso dos telefones com materiais como areia ou metal. Entre os detidos estão sete mulheres, com prisões em São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Florianópolis. A quadrilha teria lucrado aproximadamente R$1,5 milhão com a venda de cerca de 150 smartphones.



