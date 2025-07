Polícia do Rio realiza nova necropsia no corpo de Juliana Marins

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizará nesta quarta (2) a segunda necropsia no corpo de Juliana Marins, que morreu após cair no vulcão Rinjani na Indonésia. O novo exame foi autorizado por ordem judicial para esclarecer questões levantadas pelo laudo indonésio, que apontou a morte por trauma da queda. O corpo chegou ao Brasil ontem, sendo transportado de São Paulo para o Rio de Janeiro, e será velado em Niterói.



