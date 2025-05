Polícia do RJ recupera carro de motorista de aplicativo em operação no Complexo da Pedreira

André Mateus, motorista de aplicativo, teve seu carro roubado por quatro criminosos armados após deixar um passageiro no Rio de Janeiro. Ele ficou sob poder dos bandidos por 40 minutos, período em que foi agredido e ameaçado. Dias depois, durante uma operação da polícia militar no Complexo da Pedreira, André, ainda abalado, voltou ao local do crime. O carro elétrico, sua única fonte de renda, foi recuperado pelos policiais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!