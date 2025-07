Polícia encerra sequestro na zona leste de São Paulo

Em São Paulo , um homem manteve reféns seu filho de 4 anos e o genro na zona leste da cidade, nesta sexta (4). A Polícia Militar negociou a rendição do sequestrador entre 4h e 7h40. Aramado com uma faca e possivelmente sob efeito de drogas, o homem não aceitava o fim do relacionamento e ameaçou os reféns. Após libertá-los, ele tentou suicídio e foi levado ao hospital sem risco de vida.



