Polícia encontra casa cheia de drogas preparadas para distribuição no Carnaval, em Santo André (SP)

A polícia encontrou uma casa cheia de drogas preparadas para distribuição no carnaval, em Santo André, no ABC paulista. Quatro homens foram presos por tráfico, além de uma adolescente e um morador da região encaminhados à delegacia. De acordo com Polícia Militar, os agentes estavam realizando a operação conjunta para averiguar denúncias de tráfico de drogas. No último piso do sobrado, estava todo o material, com os mais diversos tipos de drogas produzidas e até embaladas para a distribuição.



