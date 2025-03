Polícia faz operação e pode prender novos suspeitos de participação no caso da morte de Vitória

A polícia investiga o assassinato de Vitória, de 17 anos, em Cajamar. Mandados de busca foram cumpridos na casa de um amigo da família, onde celulares foram apreendidos, mas a prisão temporária dele foi negada. Maicol Antonio Salles dos Santos, vizinho de Vitória, foi preso após contradições em seu depoimento e a descoberta de seu carro prata nas cenas. Ele é o único preso até agora. Outros suspeitos incluem um amigo que teria tentado incriminar Michael, um ficante que parou de cooperar com a polícia e um ex-namorado com álibis duvidosos. O caso pode envolver vingança ou ameaça. A polícia aguarda resultados de perícias e da quebra de sigilo telefônico dos envolvidos.



