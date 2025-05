Polícia Federal combate quadrilha de roubo de cargas em operação no interior paulista

Na manhã desta sexta (16), a Polícia Federal realiza uma operação contra uma quadrilha especializada no roubo de cargas e caminhões. 120 agentes estão nas ruas para cumprir 19 mandados de prisão temporária em cidades da região metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo . Mandados de busca e apreensão também são executados em endereços ligados aos suspeitos, como adegas e uma transportadora. A justiça autorizou o bloqueio de R$ 1,7 milhão em bens dos envolvidos. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha cometeu 120 roubos de carga em menos de dois anos.



