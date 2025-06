Polícia flagra assalto e salva casal em Santo André (SP)

Policiais da Rota flagraram assalto e salvaram um casal em Santo André (SP). As vítimas estavam voltando do mercado quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Uma viatura da Rota passava pela região e trocou tiros com os criminosos. Um morreu, outro foi preso e um terceiro, que tentou se passar por vítima, também foi detido. Todos os envolvidos tinham passagens criminais.



