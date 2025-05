Polícia investiga a morte de bebê em creche municipal de São Paulo

A polícia investiga a morte de Gael Lima de Souza Ramalho, um bebê de 10 meses, em uma creche municipal em São Paulo . Os pais, Vitória e Diego, estão angustiados e questionam as versões contraditórias dadas pela escola sobre o incidente. Imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia para ajudar no esclarecimento do caso. A Secretaria Municipal de Educação lamentou a perda e informou que Gael não respondia após o sono da tarde. A causa da morte ainda é desconhecida, aguardando determinação do laudo do Instituto Médico Legal, previsto para ficar pronto em 30 dias.



