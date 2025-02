Polícia investiga desaparecimento de jornalista britânica em São Paulo

A jornalista britânica Charlotte Alice, de 32 anos, está desaparecida há 10 dias. Ela veio ao Brasil há cerca de dois anos e retornou em novembro do ano passado. A última comunicação dela foi no dia 8 deste mês em São Paulo. Charlotte é uma jornalista que escreve para importantes canais de comunicação do Reino Unido.



