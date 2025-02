Polícia investiga furto de petróleo liderado por bicheiro Vinicius Drumond

Nesta quarta (5), a polícia realiza uma operação contra uma quadrilha especializada no furto de petróleo. Segundo as investigações, o chefe do esquema é o bicheiro Vinícius Drumond, filho de Luizinho Drumond. Os criminosos cavavam regiões com dutos subterrâneos para furtar o material. O dinheiro obtido com a venda do petróleo era lavado em empresas ligadas a Vinícius.