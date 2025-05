Polícia investiga invasão à casa de ex-prefeito em Santana de Parnaíba (SP)

A polícia está investigando a invasão à residência do ex-prefeito Silvio Peccioli em Santana de Parnaíba. Quatro criminosos renderam funcionários e a família do político, o agredindo com uma coronhada. Os ladrões buscaram dinheiro e joias enquanto ameaçavam as vítimas. A entrada dos bandidos ainda é desconhecida, mas a polícia suspeita de auxílio interno. A casa foi periciada e imagens das câmeras da região estão sendo analisadas. Ninguém foi preso até o momento.



