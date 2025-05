Polícia investiga morte de jovem baleado por PM após perseguição

Uma investigação foi iniciada para apurar a conduta dos policiais na perseguição que resultou na morte de Natanael Venâncio. O incidente ocorreu após a abordagem a uma motocicleta com placa tampada e dois indivíduos sem capacete. Natanael, que não tinha carteira de habilitação, entrou na casa da mãe e foi atingido por disparos de um PM. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Uma arma sem registro foi encontrada, mas a família alega que não pertencia a Natanael. Os três policiais foram afastados e as câmeras corporais serão analisadas.



