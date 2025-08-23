Polícia investiga possível envolvimento de facções na morte de menina de 12 anos na Bahia

Foi enterrado o corpo de uma menina de 12 anos que morreu em São Félix (BA). A morte da jovem pode estar ligada a uma briga entre facções rivais. Ágatha Pereira Santana foi morta a tiros por dois homens em uma moto enquanto ela estava a caminho da escola. A principal linha de investigação da polícia aponta para o envolvimento de duas facções criminosas. Segundo os investigadores, Ágatha teria um relacionamento com um jovem ligado a um grupo rival da cidade vizinha. A facção local já teria determinado o fim do relacionamento, o que não aconteceu. A família nega essa versão e afirma que a adolescente era tranquila e reservada.



