Polícia prende criminosos que invadiram condomínio no Ibirapuera, bairro nobre de SP

Policiais militares prenderam três homens e apreenderam um menor, suspeitos de invadir um condomínio na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo . As câmeras de segurança registraram o momento em que o carro preto dos criminosos entrou na garagem enquanto um morador saía. Os suspeitos tentaram acessar os apartamentos, mas enfrentaram dificuldades com fechaduras digitais. Um deles foi confrontado pelo porteiro ao tentar buscar uma ferramenta, o que levou à polícia ser acionada. Durante a fuga, os criminosos colidiram o veículo e foram presos.



