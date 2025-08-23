Polícia prende piloto aposentado por estupro em hotel da zona sul de São Paulo

Um piloto de avião aposentado foi preso em São Paulo, acusado de estuprar duas funcionárias de um hotel. Jamil Areeki estava hospedado em um estabelecimento na zona sul da capital paulista quando cometeu o abuso contra uma funcionária e tentou violentar outra. Os crimes ocorreram em dias consecutivos: o primeiro na quinta-feira (21) e o segundo na sexta-feira (22). A polícia foi acionada e Jamil foi preso em flagrante. Ele trabalhou, desde a fundação, em uma das mais importantes companhias aéreas do mundo e se aposentou no fim de 2024. A defesa do acusado não foi localizada para comentar a prisão. O hotel onde as vítimas trabalham também não se manifestou sobre o caso.



