Polícia prende quadrilha especializada em assaltar mulheres em Goiás

Uma quadrilha que só assaltava mulheres foi presa em Senador Canedo, Goiás. Os criminosos tinham um modo específico de agir: escolhiam as vítimas que estavam sozinhas na rua no fim da madrugada, muitas a caminho do trabalho. A polícia prendeu cinco suspeitos; grande parte está na faixa dos 20 anos de idade. Entre eles, está um homem que, segundo a polícia, seria responsável pela venda dos celulares roubados.



