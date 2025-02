Polícia prende suspeito de roubar relógio de Roberto Kalil e descobre esquema internacional

Um suspeito de integrar a quadrilha do Rolex foi preso pela Guarda Municipal em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Armado e pilotando uma moto roubada, ele é acusado de participar do assalto ao médico Roberto Kalil, em dezembro de 2023. A polícia investiga um complexo esquema de envio de relógios de luxo roubados, com destino ao mercado internacional.