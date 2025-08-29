Polícia prende suspeitos de roubo de motos em São Paulo

Uma operação policial resultou na prisão de suspeitos envolvidos em uma série de roubos de motos de alta cilindrada em São Paulo . As prisões ocorreram na zona leste da cidade e fazem parte do cumprimento dos mandados temporários contra membros da quadrilha que atuava principalmente nos finais de semana.

Entre os detidos está um jovem identificado como Washington, preso na residência onde vive com seus pais. Segundo as investigações, ele é apontado como participante ativo nos crimes cometidos pela organização criminosa. No total, 10 pessoas foram presas durante a operação.

A quadrilha realizava assaltos próximos a delegacias e sempre em grupo para dificultar qualquer reação das vítimas. Câmeras registraram alguns desses momentos: seis criminosos cercam rapidamente um motociclista e levam sua moto junto com pertences pessoais.

Em outro incidente capturado pelas câmeras, um dos ladrões com dificuldades para ligar a moto automática roubada pediu ajuda à vítima sob ameaça armada.

